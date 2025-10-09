104 тонны электролома собрали в Татарстане на утилизацию
В Татарстане продолжается успешная реализация программы «Школа утилизации: электроника». В сентябре 10 бюджетных организаций региона сдали на переработку 7,3 тонны электролома. Сбор проходил в Казани и Зеленодольском районе, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.
С начала года в рамках программы удалось собрать и отправить на утилизацию 104 тонны отходов электронного и электрического оборудования. К инициативе присоединились 197 бюджетных организаций, что свидетельствует о росте интереса к вопросам экологии и правильной утилизации.
Следующий этап сбора электролома пройдет в Набережных Челнах, Тукаевском и Сармановском районах. Жители могут сдать на утилизацию широкий спектр техники, включая:
- компьютерную и офисную технику;
- бытовую технику (включая стиральные машины и холодильники);
- электроинструменты;
- научную и медицинскую технику;
- телефоны и персональные гаджеты;
- электронные и электрические игрушки;
- картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).
