104 тонны электролома собрали в Татарстане на утилизацию

С начала года в рамках программы удалось собрать и отправить на утилизацию 104 тонны отходов электронного и электрического оборудования

В Татарстане продолжается успешная реализация программы «Школа утилизации: электроника». В сентябре 10 бюджетных организаций региона сдали на переработку 7,3 тонны электролома. Сбор проходил в Казани и Зеленодольском районе, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

С начала года в рамках программы удалось собрать и отправить на утилизацию 104 тонны отходов электронного и электрического оборудования. К инициативе присоединились 197 бюджетных организаций, что свидетельствует о росте интереса к вопросам экологии и правильной утилизации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следующий этап сбора электролома пройдет в Набережных Челнах, Тукаевском и Сармановском районах. Жители могут сдать на утилизацию широкий спектр техники, включая:

компьютерную и офисную технику;

бытовую технику (включая стиральные машины и холодильники);

электроинструменты;

научную и медицинскую технику;

телефоны и персональные гаджеты;

электронные и электрические игрушки;

картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).

Анастасия Фартыгина