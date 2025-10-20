Трамп выразил неуверенность в победе Украины

Он также уверен в том, что конфликт урегулируется

Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность в победе Украины в нынешнем конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

— Они [в теории] все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут, — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что украинский конфликт урегулируется. Он также уверен, что ему удалось решить за последнее время несколько мировых конфликтов.

— Неплохо. Мне остается еще один. Россия — Украина. И, думаю, мы этого добьемся, — добавил президент.

Наталья Жирнова