Рустем Латыпов возглавил исполком Нижнекамска

Ранее он занимал статус исполняющего обязанности

На сессии Совета Нижнекамского района и городского Совета V созыва состоялось назначение Рустема Латыпова на пост руководителя городского исполкома. Этим событием также поделился глава района Радмир Беляев.

Сообщается, что конкурсный отбор включал двух претендентов: Рустема Латыпова и Амира Закирова, директора ООО «КПБ». Оба кандидата представили свои программы развития территории, после чего состоялось голосование депутатов.

Рустем Латыпов уже полгода работает в Нижнекамске: сначала он занимал должность первого замруководителя исполкома по вопросам ЖКХ и строительства, а затем исполнял обязанности руководителя.

— За это время Рустем Маратович проявил себя как крепкий хозяйственник, человек дела, для которого важен результат, а не громкие слова. Именно такие люди сегодня нужны Нижнекамску — городу, который развивается, растет и уверенно смотрит вперед, — заявил Радмир Беляев.

По словам главы района, под руководством Латыпова планируется продолжить развивать инфраструктуру, создавать комфортные условия для жизни населения и поддерживать бизнес.

Наталья Жирнова