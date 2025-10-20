Рустем Латыпов возглавил исполком Нижнекамска
Ранее он занимал статус исполняющего обязанности
На сессии Совета Нижнекамского района и городского Совета V созыва состоялось назначение Рустема Латыпова на пост руководителя городского исполкома. Этим событием также поделился глава района Радмир Беляев.
Сообщается, что конкурсный отбор включал двух претендентов: Рустема Латыпова и Амира Закирова, директора ООО «КПБ». Оба кандидата представили свои программы развития территории, после чего состоялось голосование депутатов.
Рустем Латыпов уже полгода работает в Нижнекамске: сначала он занимал должность первого замруководителя исполкома по вопросам ЖКХ и строительства, а затем исполнял обязанности руководителя.
— За это время Рустем Маратович проявил себя как крепкий хозяйственник, человек дела, для которого важен результат, а не громкие слова. Именно такие люди сегодня нужны Нижнекамску — городу, который развивается, растет и уверенно смотрит вперед, — заявил Радмир Беляев.
По словам главы района, под руководством Латыпова планируется продолжить развивать инфраструктуру, создавать комфортные условия для жизни населения и поддерживать бизнес.
Ранее директором «Предприятия автомобильных дорог» в Набережных Челнах назначили Илью Черкашина.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».