Татарстанские врачи спасли молодую маму, удалив опухоль во время родов

Миоматозный узел образовался у женщины еще до беременности, а ближе к родам увеличился до 11 сантиметров

Фото: Мария Зверева

Уникальную хирургическую операцию провели специалисты Перинатального центра РКБ Татарстана. Врачи удалили миому во время кесарева сечения у 26-летней пациентки, сообщает пресс-служба больницы.

— Узел находился практически на уровне шейки матки, что является сложностью при удалении узла. В процессе кесарева сечения нам стало понятно, что узел находится на уровне крестцово-мышечных связок и расположен на длинной ножке, что позволило вылущить узел. И удивительная особенность — миома росла не в самой матке, а рядом — под серозной оболочкой, — объяснил акушер-гинеколог Ахмад Халед Аль-Аккуми.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Сообщается, что миоматозный узел образовался у женщины еще до беременности, а ближе к родам увеличился до 11 сантиметров. Операцию проводили два врача — акушер-гинеколог Ахмад Халед Аль-Аккуми и Лилия Марселевна Шебиб. Сейчас молодая мама с новорожденным сыном выписана домой.

Наталья Жирнова