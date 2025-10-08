Врачи РКБ Татарстана восстановили бойцу СВО лоб с помощью 3D-принтера

В июле 2024 года боец с позывным Татарин был тяжело ранен в голову, брюшную полость, колено и бедро

Врачи РКБ Татарстана успешно провели операцию по восстановлению костей черепа бойцу, участвовавшему в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

35-летний доброволец с позывным Татарин, прошедший обучение на снайпера, отправился на СВО в феврале 2024 года. В июле того же года он получил тяжелые ранения головы, брюшной полости, колена и бедра. После двух суток ожидания на поле боя его вынес командир. Следующие два месяца боец провел в госпиталях, практически не приходя в сознание.



После комиссования он был направлен из военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге в РКБ Татарстана для плановой реконструкции костей черепа.

Нейрохирург отделения №2 Никита Николаев, изучив результаты КТ, с помощью специальной программы смоделировал недостающую часть черепа пациента и напечатал ее на 3D-принтере. По полученной модели была изготовлена титановая пластина, соответствующая индивидуальным особенностям.

— Использование 3D-моделирования и печати позволило нам максимально точно спланировать операцию и изготовить имплант, учитывающий все анатомические нюансы, — подчеркнул нейрохирург Николаев.



По словам врачей РКБ, на данный момент уже проведено 14 операций с использованием 3D-моделирования и печати.

Рената Валеева