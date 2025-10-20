55 дворов Нижнекамского района обновят по программе «Наш двор» в 2026 году

Из них 47 объектов в городской черте, а еще восемь — на территории сельских поселений

Нижнекамский район продолжит программу благоустройства дворовых территорий. Как сообщил на деловом понедельнике глава района Александр Умников, в 2026 году планируется обновить 55 дворов, из них 47 объектов в городской черте, а еще восемь — на территории сельских поселений.

В текущем году ремонтные работы были проведены на 53 дворовых территориях.

Сообщается, что за пять лет реализации программы «Наш двор» в Нижнекамске модернизировано более 400 дворовых территорий. Эти преобразования положительно повлияли на качество жизни 150 тыс. местных жителей.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По всей республике по программе за все это время благоустроено более 5,1 тыс. дворовых территорий многоквартирных домов. Общая сумма вложений составила 54 млрд рублей, а обновленные пространства объединили 1,5 млн жителей.



Ранее сообщалось, что более половины замечаний по программе «Наш двор» в Татарстане касаются ремонта асфальта.

Наталья Жирнова