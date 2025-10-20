55 дворов Нижнекамского района обновят по программе «Наш двор» в 2026 году
Из них 47 объектов в городской черте, а еще восемь — на территории сельских поселений
Нижнекамский район продолжит программу благоустройства дворовых территорий. Как сообщил на деловом понедельнике глава района Александр Умников, в 2026 году планируется обновить 55 дворов, из них 47 объектов в городской черте, а еще восемь — на территории сельских поселений.
В текущем году ремонтные работы были проведены на 53 дворовых территориях.
Сообщается, что за пять лет реализации программы «Наш двор» в Нижнекамске модернизировано более 400 дворовых территорий. Эти преобразования положительно повлияли на качество жизни 150 тыс. местных жителей.
По всей республике по программе за все это время благоустроено более 5,1 тыс. дворовых территорий многоквартирных домов. Общая сумма вложений составила 54 млрд рублей, а обновленные пространства объединили 1,5 млн жителей.
Ранее сообщалось, что более половины замечаний по программе «Наш двор» в Татарстане касаются ремонта асфальта.
