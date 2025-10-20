Более половины замечаний по программе «Наш двор» в Татарстане касаются ремонта асфальта

Значительная часть работ по программе — около 80% — также относится к асфальтовым покрытиям

Фото: Реальное время

В Татарстане свыше 50% всех замечаний, поступивших в рамках программы «Наш двор» в 2025 году, связано с качеством асфальтовых покрытий на тротуарах и дорогах. Об этом на брифинге в правительстве республики сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По словам Зиннатуллиной, значительная часть работ по программе — около 80% — также относится к асфальтовым покрытиям, что вызывает обоснованные вопросы о качестве выполненных работ. Она отметила, что на один двор может приходиться до двух замечаний по состоянию асфальта.

В Казани осталось менее 100 дворовых территорий, которые предстоит принять в рамках программы. Ранее на совещании в правительстве Татарстана Зиннатуллина подтвердила завершение всех запланированных работ в 2025 году и назвала районы с наибольшим количеством нарушений — Нурлатский, Мамадышский и Агрызский. При этом она добавила, что все выявленные нарушения уже устранены.

Анастасия Фартыгина