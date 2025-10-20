Банк России отменил обязательные трехлетние проверки финансовых организаций с 2026 года

Проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков

Банк России объявил об отмене обязательной трехлетней периодичности проверок для ряда поднадзорных организаций начиная с 2026 года. Изменения внесены в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц.

Новые правила затронут:

кредитные организации;

негосударственные пенсионные фонды;

организаторов торговли;

операторов платежных систем;

бюро кредитных историй;

крупных страховщиков;

профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Как пояснили в Центробанке, изменения вступят в силу 31 октября текущего года, однако новый подход к проверкам будет применяться с первого полугодия 2026 года. Проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка, а не по установленному графику.

Рената Валеева