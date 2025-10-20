Новости экономики

Банк России отменил обязательные трехлетние проверки финансовых организаций с 2026 года

13:59, 20.10.2025

Проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Банк России объявил об отмене обязательной трехлетней периодичности проверок для ряда поднадзорных организаций начиная с 2026 года. Изменения внесены в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц.

Новые правила затронут:

  • кредитные организации;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • организаторов торговли;
  • операторов платежных систем;
  • бюро кредитных историй;
  • крупных страховщиков;
  • профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Как пояснили в Центробанке, изменения вступят в силу 31 октября текущего года, однако новый подход к проверкам будет применяться с первого полугодия 2026 года. Проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка, а не по установленному графику.

Напомним, в октябре 2025 года Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России достиг 2,6 пункта, что является самым высоким значением за последние три месяца и значительно превышает показатель сентября (1,2 пункта).

Рената Валеева

