Банк России отменил обязательные трехлетние проверки финансовых организаций с 2026 года
Проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков
Банк России объявил об отмене обязательной трехлетней периодичности проверок для ряда поднадзорных организаций начиная с 2026 года. Изменения внесены в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц.
Новые правила затронут:
- кредитные организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- организаторов торговли;
- операторов платежных систем;
- бюро кредитных историй;
- крупных страховщиков;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Как пояснили в Центробанке, изменения вступят в силу 31 октября текущего года, однако новый подход к проверкам будет применяться с первого полугодия 2026 года. Проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка, а не по установленному графику.
Напомним, в октябре 2025 года Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России достиг 2,6 пункта, что является самым высоким значением за последние три месяца и значительно превышает показатель сентября (1,2 пункта).
