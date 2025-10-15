Индикатор бизнес-климата в России достиг максимума в 2,6 пункта

Это свидетельствует о продолжении роста деловой активности в российской экономике, хотя и умеренными темпами

В октябре 2025 года Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России достиг 2,6 пункта, что является самым высоким значением за последние три месяца и значительно превышает показатель сентября (1,2 пункта). Это свидетельствует о продолжении роста деловой активности в российской экономике, хотя и умеренными темпами, сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Рост индикатора обусловлен как улучшением текущих оценок компаний по выпуску продукции и спросу на нее, так и более позитивными ожиданиями на ближайшие три месяца. В частности, ожидания компаний по производству в октябре выросли до 10,7 пункта, а ожидания по спросу — до 9,8 пункта. Текущие оценки выпуска продукции также превысили средний уровень третьего квартала 2025 года.

Однако наряду с ростом деловой активности впервые с января 2025 года значительно увеличились ценовые ожидания бизнеса, достигнув 19,6 пункта. Это свидетельствует о растущем инфляционном давлении и может стать фактором, сдерживающим дальнейший экономический рост.

Накануне ЦБ отложил вопрос офлайн-оплаты с помощью цифрового рубля на поздний срок. Это сделано в пользу более приоритетных направлений.





Анастасия Фартыгина