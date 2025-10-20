Китай резко увеличил закупки российской пшеницы в сентябре

По сравнению с августом, объем закупок российской пшеницы Китаем вырос в 73 раза

Фото: Реальное время

Китай увеличил импорт российской пшеницы в сентябре 2025 года, потратив на нее $1,3 млн, что является максимальным показателем с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, передает РИА «Новости».

По сравнению с августом, объем закупок российской пшеницы Китаем вырос в 73 раза.

Помимо пшеницы, заметный рост показали и другие зерновые культуры. Импорт ячменя из России в Китай стабильно растет уже четвертый месяц подряд, увеличившись в сентябре еще на треть, до $9,8 млн. Отгрузки овса также продемонстрировали рост, увеличившись вдвое по сравнению с августом, до $3,3 млн. Интерес Китая к этому виду зерна растет уже третий месяц подряд.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

В то же время импорт гречихи в Китай снижается второй месяц подряд. В сентябре отгрузки сократились на 44% по сравнению с августом и составили $2,2 млн. Снижение закупок кукурузы в России наблюдается уже четвертый месяц подряд, составив в сентябре $7,5 млн, что на 8% меньше, чем в августе.

В целом Китай увеличил закупки зерна из России в сентябре на 13,3%, до $24,1 млн. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился в полтора раза.

Напомним, Россия собрала 130 млн тонн зерна с начала 2025 года. Сохраняется прогноз урожая зерновых по итогам 2025 года на уровне 135 млн тонн, из которых ожидается собрать около 90 млн тонн пшеницы.

Рената Валеева