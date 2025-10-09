Россия собрала 130 млн тонн зерна с начала 2025 года

Министерство сохраняет прогноз урожая зерновых по итогам 2025 года на уровне 135 млн тонн

Фото: Иван Высочинский/ ТАСС

Глава Минсельхоза России Оксана Лут объявила о достижении значительного показателя в сборе зерна в этом году. По ее словам, на текущую дату объем собранного урожая составляет 130 млн тонн в бункерном весе, что соответствует 90% от общих площадей, подлежащих уборке, пишет ТАСС.

Выступая на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», Лут отметила, что осталось убрать урожай с 10% площадей.

— В этом году мы убрали почти по зерновым, если говорить про зерновые, 90% площадей. Получили сейчас, на текущую дату, 130 млн тонн. Понятно, что это пока брутто. У нас еще 10% площадей надо убрать, — заявила министр.

Кроме того, она подчеркнула, что министерство сохраняет прогноз урожая зерновых по итогам 2025 года на уровне 135 млн тонн, из которых ожидается собрать около 90 млн тонн пшеницы.



На этой встрече Дмитрий Патрушев также объяснил снижение экспорта зерна из России низкими ценами на мировом рынке.



Анастасия Фартыгина