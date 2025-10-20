В Татарстан импортировали около 6 тыс. тонн рапсового шрота из Белоруссии

Объем импорта данной кормовой добавки оказался почти в 2,5 раза меньше

В период с начала года по 1 октября 2025 года в Татарстан под контролем Россельхознадзора было ввезено 5,9 тыс. тонн рапсового шрота из Беларуси. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по республике.

Объем импорта данной кормовой добавки оказался почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (1,2 тыс. тонн).

Рапсовый шрот поступает в республику железнодорожным транспортом.

Ранее Татарстан нарастил объемы экспорта свекловичного жома в Китай.



Рената Валеева