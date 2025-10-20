Глобальные продажи китайских автомобилей выросли на 13% за 9 месяцев

Глобальные продажи BYD выросли на 18% до 3,3 млн единиц

Мировые продажи автомобилей, произведенных в Китае, в период с января по сентябрь 2025 года выросли на 13%, достигнув 24,36 млн штук. Об этом свидетельствуют данные GlobalData Automotive, передает сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Из общего объема 18,68 млн автомобилей были реализованы на внутреннем рынке Китая (+8%), а 5,68 млн штук отправлены на экспорт (+33%).

Среди отдельных производителей наиболее впечатляющие результаты показали:

BYD: глобальные продажи выросли на 18%, до 3,3 млн единиц, включая 697 тысяч, реализованных за пределами Китая.

SAIC Motor: мировые продажи выросли на 20%, до 3,2 млн единиц, в том числе 765 тысяч за рубежом.

Geely Automobile Holdings: продано 2,9 млн автомобилей, что на 29% больше, чем в прошлом году.

Chery Automobile: продажи выросли на 14,5% и превысили 2 млн единиц, включая 936,5 тысячи за пределами Китая (+12%).

Great Wall Motor: продажи выросли на 8%, до 919,8 тысячи штук, включая 333,5 тысячи за рубежом.

Единственным крупным китайским автопроизводителем, показавшим спад, стала GAC Group, реализовавшая 1,18 млн автомобилей (-11%).

В минусе также оказалась китайская Tesla, отгрузка на заводе в Шанхае упала на 10%, до 606,4 млн единиц.

