«Рубин» остался на седьмом месте в РПЛ по итогам матчей 12-го тура

Команда Рахимова отстала от лидера чемпионата на восемь очков

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» остался на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 12-го тура. Команда Рашида Рахимова в минувшие выходные дома разгромно проиграла «Балтике» со счетом 0:3.

В активе «Рубина» осталось 18 очков, казанцы занимают седьмую строчку чемпионата. От лидирующего «Локомотива» команда из Казани отстает на восемь баллов. Те же восемь очков отделяют «Рубин» от зоны стыковых матчей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Балтика» сохранила пятую позицию с 23 баллами. До «Локомотива» калининградцам не хватает трех очков. В тройке лучших по итогам 12-го тура также остались «Краснодар» (26 баллов) и ЦСКА (24). У аутсайдера — «Сочи» — 5 очков, у «Пари НН» — 6.

Следующий матч в Премьер-лиге «Рубин» проведет 26 октября в гостях с «Краснодаром» в 19.45 по московскому времени. «Балтика» в тот же день сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН».

Зульфат Шафигуллин