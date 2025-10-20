Володин предложил организовать круглогодичный детский отдых в России

Фото: Артем Дергунов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой организации детского отдыха в России в круглогодичном формате, охватывающем периоды осенних, зимних и весенних каникул. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Володина, приближающиеся осенние каникулы вновь актуализируют вопрос организации детского отдыха, однако существующая инфраструктура лагерей в основном ориентирована на летний сезон.

Спикер Госдумы подчеркнул, что отсутствие отопления и необходимой инфраструктуры препятствует использованию лагерей в холодное время года, несмотря на его важность для здоровья детей. Круглогодичная работа лагерей позволила бы родителям заниматься своими делами, зная, что ребенок находится под присмотром, отдыхает и развивается.



8 октября министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о завершении летней оздоровительной кампании. В 1,6 тыс. организациях всех форм отдыха отдохнули почти 170 тыс. детей, что превысило запланированные показатели.

Рената Валеева