Детская оздоровительная кампания в Татарстане превысила плановые показатели
Значительная часть детей получила возможность отдохнуть за счет средств республиканского бюджета на сумму 549,1 млн рублей
Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров сообщил об успешном завершении летней оздоровительной кампании 2025 года. По его данным, в 1618 организациях всех форм отдыха отдохнули почти 170 тысяч детей, что превысило запланированные показатели. Об этом он сообщил на брифинге в Кабмине РТ.
Значительная часть детей получила возможность отдохнуть за счет средств республиканского бюджета. На эти цели было направлено 549,1 млн рублей, благодаря чему 35,4 тыс. детей смогли получить бесплатные путевки в лагеря и санатории.
Министр уточнил категории получателей льготных путевок. Среди них — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (8270 путевок), дети из малоимущих семей (4360 путевок), дети, состоящие на профилактическом учете (1023 путевки), дети с ограниченными возможностями здоровья (328 путевок) и одаренные дети (3019 путевок).
Министр также поделился планами на осенние каникулы: в 23 муниципальных образованиях Татарстана и в Республике Крым будут работать 40 лагерей, где смогут отдохнуть более 6 тыс. детей. Напомним, что Татарстан направит 1,3 млрд рублей на ремонт детских лагерей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».