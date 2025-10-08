Детская оздоровительная кампания в Татарстане превысила плановые показатели

Значительная часть детей получила возможность отдохнуть за счет средств республиканского бюджета на сумму 549,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров сообщил об успешном завершении летней оздоровительной кампании 2025 года. По его данным, в 1618 организациях всех форм отдыха отдохнули почти 170 тысяч детей, что превысило запланированные показатели. Об этом он сообщил на брифинге в Кабмине РТ.

Значительная часть детей получила возможность отдохнуть за счет средств республиканского бюджета. На эти цели было направлено 549,1 млн рублей, благодаря чему 35,4 тыс. детей смогли получить бесплатные путевки в лагеря и санатории.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Министр уточнил категории получателей льготных путевок. Среди них — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (8270 путевок), дети из малоимущих семей (4360 путевок), дети, состоящие на профилактическом учете (1023 путевки), дети с ограниченными возможностями здоровья (328 путевок) и одаренные дети (3019 путевок).

Министр также поделился планами на осенние каникулы: в 23 муниципальных образованиях Татарстана и в Республике Крым будут работать 40 лагерей, где смогут отдохнуть более 6 тыс. детей. Напомним, что Татарстан направит 1,3 млрд рублей на ремонт детских лагерей.

Наталья Жирнова