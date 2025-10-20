Новости происшествий

Набережные Челны получили 21 новый автобус по программе льготного лизинга

09:04, 20.10.2025

Поставка автобусов стала частью общей программы, по которой ГТЛК за прошедшую неделю передала 146 автобусов семи регионам

Фото: взято с сайта nabchelny.ru

Набережные Челны пополнили свой автобусный парк 21 новой машиной в рамках программ льготного лизинга, реализуемых при поддержке Минтранса и Минпромторга России. Автобусы были переданы Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в рамках масштабного обновления общественного транспорта в российских регионах, сообщили в пресс-службе.

Новые автобусы отечественного производства — VOLGABUS, ЛиАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ и СИМАЗ — начнут курсировать по городским маршрутам, повышая комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

взято с сайта tatarstan.ru

Поставка автобусов в Набережные Челны стала частью общей программы, по которой ГТЛК за прошедшую неделю передала 146 автобусов семи регионам. Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

— Уделяем особое внимание достижению национальных целей, установленных президентом, включая обновление подвижного состава. Всего в 2025 году за счет мер федеральной поддержки по линии Минтранса планируется обновить 1,5 тысячи автобусов. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на это предусмотрено 7,4 млрд рублей, — отметил заместитель министра транспорта Алексей Шило.

25 сентября раис Татарстана Рустам Минниханов передал городу современные автобусы большой вместимости. Они приступили к работе на маршруте №9.

Рената Валеева

