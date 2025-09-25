В Челнах выпустили в работу 30 новых автобусов большой вместимости
На них размещено брендирование в честь предстоящих юбилейных событий в городе
Современные автобусы большой вместимости приступили к работе на маршруте №9 в Набережных Челнах. Транспорт был передан городу раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в начале сентября, сообщается на официальном сайте автограда.
На данный момент 30 новых машин уже получили все необходимые документы, остальные 20 автобусов завершают процесс оформления. На 9-м маршруте их будет 17–20, остальные пойдут на усиление действующих маршрутов.
— Остальные автобусы будут направлены на усиление действующих маршрутов для того, чтобы сократить интервал движения, чтобы люди меньше ждали на остановках, чтобы было комфортно, — пояснил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Особенность транспорта — брендирование в честь предстоящих юбилейных событий. На бортах автобусов размещены логотипы, посвященные 400-летию основания города и 50-летию со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ.
