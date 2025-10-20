Афганистан ведет переговоры с Россией о приеме карт «Мир»
Об этом сообщил посол Афганистана в Российской Федерации Гуль Хассан Хассан
Афганистан ведет переговоры с Россией о запуске проекта по приему российских банковских карт «Мир». Об этом «Известиям» сообщил посол Афганистана в Российской Федерации Гуль Хассан Хассан.
По словам посла, реализация проекта необходима для обеспечения беспрепятственных денежных транзакций при покупках.
— Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем, — подчеркнул Гуль Хассан Хассан.
Внедрение системы «Мир», по мнению афганской стороны, окажет значительное положительное влияние на развитие двусторонних торговых отношений между Афганистаном и Россией, а также будет способствовать привлечению российских туристов в страну.
— Проект поспособствует развитию торговых отношений с Россией, а также привлечет туристов, — отметил посол.
3 июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.
