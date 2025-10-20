Новости экономики

11:48 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Афганистан ведет переговоры с Россией о приеме карт «Мир»

08:59, 20.10.2025

Об этом сообщил посол Афганистана в Российской Федерации Гуль Хассан Хассан

Афганистан ведет переговоры с Россией о приеме карт «Мир»
Фото: Артем Дергунов

Афганистан ведет переговоры с Россией о запуске проекта по приему российских банковских карт «Мир». Об этом «Известиям» сообщил посол Афганистана в Российской Федерации Гуль Хассан Хассан.

По словам посла, реализация проекта необходима для обеспечения беспрепятственных денежных транзакций при покупках.

— Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем, — подчеркнул Гуль Хассан Хассан.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Внедрение системы «Мир», по мнению афганской стороны, окажет значительное положительное влияние на развитие двусторонних торговых отношений между Афганистаном и Россией, а также будет способствовать привлечению российских туристов в страну.

— Проект поспособствует развитию торговых отношений с Россией, а также привлечет туристов, — отметил посол.

3 июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть603.3
  • Нижнекамскнефтехим82.05
  • Казаньоргсинтез68
  • КАМАЗ84.6
  • Нижнекамскшина39.6
  • Таттелеком0.567