Афганистан ведет переговоры с Россией о приеме карт «Мир»

Об этом сообщил посол Афганистана в Российской Федерации Гуль Хассан Хассан

Фото: Артем Дергунов

Афганистан ведет переговоры с Россией о запуске проекта по приему российских банковских карт «Мир». Об этом «Известиям» сообщил посол Афганистана в Российской Федерации Гуль Хассан Хассан.

По словам посла, реализация проекта необходима для обеспечения беспрепятственных денежных транзакций при покупках.

— Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем, — подчеркнул Гуль Хассан Хассан.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Внедрение системы «Мир», по мнению афганской стороны, окажет значительное положительное влияние на развитие двусторонних торговых отношений между Афганистаном и Россией, а также будет способствовать привлечению российских туристов в страну.

— Проект поспособствует развитию торговых отношений с Россией, а также привлечет туристов, — отметил посол.

3 июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Рената Валеева