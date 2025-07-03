Новости общества

22:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия официально признала Исламский эмират Афганистан

21:28, 03.07.2025

Решение было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению главы МИД РФ

Россия официально признала Исламский эмират Афганистан
Фото: Татьяна Демина

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению главы МИД Сергея Лаврова, отметил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году.

Афганистан 3 июня назначил Мовлави Гул Хасана новым послом в России.

Ранее Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в стране.

Дарья Сайфиева
Справка

*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также