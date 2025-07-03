Россия официально признала Исламский эмират Афганистан
Решение было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению главы МИД РФ
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом сообщает ТАСС.
Решение было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению главы МИД Сергея Лаврова, отметил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году.
Афганистан 3 июня назначил Мовлави Гул Хасана новым послом в России.
Ранее Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в стране.
Справка
*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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