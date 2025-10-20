Китай нарастил поставки пива в Россию почти на 50% за девять месяцев
РФ занимает пятое место среди основных рынков сбыта китайского пива
Китайские компании значительно увеличили экспорт пива в Россию в период с января по сентябрь 2025 года. По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, объем поставок вырос на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,39 млн литров.
В стоимостном выражении экспорт пива из Китая в Россию за отчетный период увеличился на 53%, достигнув $33,37 млн.
Российская Федерация занимает пятое место среди основных рынков сбыта китайского пива. Лидерами являются:
- остров Тайвань (133,46 млн литров);
- Мьянма (84,79 млн);
- Специальный административный район Гонконг (68 млн);
- Объединенные Арабские Эмираты (41,63 млн).
Несмотря на общий рост, в сентябре наблюдалось снижение импорта китайского пива в Россию по сравнению с августом. Объем поставок сократился на 41,7%, до 4,19 млн литров, а в стоимостном выражении — на 38,8%, до $4,1 млн.
В период с января по сентябрь в России зафиксировано снижение производства водки на 6% в годовом выражении, до 52,4 млн декалитров. При этом выпуск ликеро-водочных изделий продемонстрировал рост на 9,4%, достигнув 13,4 млн декалитров.
