Китай нарастил поставки пива в Россию почти на 50% за девять месяцев

РФ занимает пятое место среди основных рынков сбыта китайского пива

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Китайские компании значительно увеличили экспорт пива в Россию в период с января по сентябрь 2025 года. По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, объем поставок вырос на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,39 млн литров.

В стоимостном выражении экспорт пива из Китая в Россию за отчетный период увеличился на 53%, достигнув $33,37 млн.

Российская Федерация занимает пятое место среди основных рынков сбыта китайского пива. Лидерами являются:

остров Тайвань (133,46 млн литров);

Мьянма (84,79 млн);

Специальный административный район Гонконг (68 млн);

Объединенные Арабские Эмираты (41,63 млн).

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Несмотря на общий рост, в сентябре наблюдалось снижение импорта китайского пива в Россию по сравнению с августом. Объем поставок сократился на 41,7%, до 4,19 млн литров, а в стоимостном выражении — на 38,8%, до $4,1 млн.

В период с января по сентябрь в России зафиксировано снижение производства водки на 6% в годовом выражении, до 52,4 млн декалитров. При этом выпуск ликеро-водочных изделий продемонстрировал рост на 9,4%, достигнув 13,4 млн декалитров.

Рената Валеева