Производство водки в России снизилось, а ликеров — выросло

Общий выпуск спиртных напитков крепостью свыше 9% уменьшился на 4,2%

Фото: Реальное время

В период с января по сентябрь 2025 года в России зафиксировано снижение производства водки на 6% в годовом выражении, до 52,413 млн декалитров. При этом выпуск ликеро-водочных изделий продемонстрировал рост на 9,4%, достигнув 13,403 млн декалитров. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство коньяков сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,706 млн декалитров. Общий выпуск спиртных напитков крепостью свыше 9% уменьшился на 4,2%, до 78,437 млн декалитров.

Значительное падение отмечено в производстве слабоалкогольной продукции, включая готовые коктейли, — на 87,8%, до 1,131 млн декалитров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время выпуск вина виноградного увеличился на 11,6%, достигнув 26,783 млн декалитров. Производство игристых вин выросло на 9,6%, до 12,222 млн декалитров, а ликерных вин — на 9,6%, до 981,5 тыс. декалитров.

В целом за январь — сентябрь 2025 года производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилось на 9,1% в годовом выражении, до 120,782 млн декалитров.

Рената Валеева