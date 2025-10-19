«Зенит-Казань» стартовал в Суперлиге с гостевой победы над «Динамо»

Подопечные Вербова обыграли москвичей с «сухим» счетом

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 3:0 в 1-м туре чемпионата Суперлиги по волейболу. Команда Алексея Вербова стартовала в новом сезоне с гостевой победы.

Самым результативным игроком матча стал Михаил Лабинский из «Зенита-Казани», набравший 15 очков. Еще 12 баллов набрал Максим Михайлов, 11 — в активе Дмитрия Волкова. У «Динамо» лучшим по результативности стал Денис Богдан с 11 очками. Казанцы со счетом 11—5 выиграли блок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит-Казань» является действующим победителем Суперлиги. В начале нынешнего сезона команда Вербова провалилась в «Финале четырех» Кубка Победы, заняв 4-е место.

Следующий матч «Зенит-Казань» проведет 23 октября в Казани с нижегородским клубом «Горький» в 19:30 по московскому времени.

«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 18:25, 21:25).

Самые результативные: Богдан (11), Сапожков (10), Литвиненко (7) — Лабинский (15), Михайлов (12), Волков (11).

Зульфат Шафигуллин