«Рубин» объявил состав на матч с «Балтикой» в Казани

Игра стартует в 17:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил состав на матч с «Балтикой» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

Защитник Игор Вуячич не попал в заявку «Рубина» на игру с «Балтикой». В воротах с первых минут встречу начнет Евгений Ставер.

Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Рожков, Грицаенко, Тесленко, Кабутов — Иву, Кузяев, Ходжа — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после 11 сыгранных туров занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» идет пятой, опережая казанцев на два очка. Последние три очных поединка команд закончились победой «рубиновых» с одинаковым счетом 1:0.

В прямом эфире игру из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 17:00 по мск.

Зульфат Шафигуллин