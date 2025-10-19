В России для автомобилистов могут ввести штрафы за прием лекарств, затрудняющих концентрацию внимания

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

Фото: Динар Фатыхов

— Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ. В первую очередь сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства, — передает его слова РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основанием для штрафа будет установление совокупности клинических признаков опьянения, возникших вследствие приема лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся к этиловому спирту или иным одурманивающим веществам.

— Стоит отметить, что не всегда всем водителям удобно искать в таком перечне тот препарат, который был принят. Поэтому мы в ЛДПР предлагаем маркировать такие лекарственные средства словами на упаковке «противопоказано при вождении» с тем, чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно ехать куда-то за рулем. Так было бы удобнее и проще для всех, — подчеркнул спикер.

Галия Гарифуллина