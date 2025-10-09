Пользователи МАХ смогут создать Цифровой ID по водительским правам

Документ можно будет использовать для подтверждения возраста при покупках

Фото: Динар Фатыхов

В мессенджере МАХ появилась возможность создать Цифровой ID с использованием водительского удостоверения. Новый способ предназначен только для подтверждения возраста и доступен гражданам России старше 18 лет.

Цифровой ID — это электронный аналог документа, который позволяет подтвердить статус человека без предъявления паспорта. Система работает через обновляемый QR-код в профиле пользователя МАХ. Его можно показать на кассе при покупке товаров, где требуется подтверждение совершеннолетия.



Новый способ стал третьим вариантом получения цифрового ID наряду с биометрией и загранпаспортом нового образца. Функция запущена в пилотном режиме с 15 сентября. Сейчас технология используется для проверки возраста на кассах самообслуживания в крупных сетях — «Магнит», Х5 Group и «ВкусВилл».

Тестирование проходит в десятках магазинов в Москве, Санкт-Петербурге,

Краснодаре и других городах. На кассах установлены терминалы, где можно

считать QR-код из профиля МАХ.

Пока Цифровой ID можно применять только для подтверждения совершеннолетия. Однако обсуждается возможность его дальнейшего использования в других сферах, например, при получении государственных услуг или льгот.