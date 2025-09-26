Депутаты предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Лантратова, комментируя инициативу, отметила, что ее реализация будет способствовать укреплению желания стать мамой

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременных женщин на сокращенный рабочий день продолжительностью не более шести часов с сохранением полной зарплаты.

Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, пишет РИА «Новости».

Миронов пояснил, что такая мера позволит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки на организм беременной женщины, которые могут негативно влиять на течение беременности. Он также отметил, что многие работодатели, к сожалению, игнорируют особое положение беременных сотрудниц и вынуждают их работать в прежнем режиме, а иногда даже пытаются добиться увольнения по собственному желанию.

— Ситуация сложная, и мы предлагаем официально сократить продолжительность рабочего дня, чтобы упростить жизнь беременных женщин до ухода в декрет. Кроме того, «Справедливая Россия» предлагает предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности, и такой законопроект в нынешнем году мы внесли на рассмотрение Госдумы, — добавил Миронов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лантратова, комментируя инициативу, отметила, что ее реализация будет способствовать укреплению желания стать мамой.

— Запущен нацпроект «Семья», но если мы хотим, чтобы семьи смело рожали вторых и третьих детей, нужно создавать реальные условия для этого. Сейчас нередко будущей маме приходится выбирать между здоровьем ребенка и своей работой. Беременность — это огромная нагрузка на организм. А восьмичасовой рабочий день для многих становится непосильным трудом. Также считаем, что инициатива в целом будет способствовать уменьшению стресса и страха перед финансовыми потерями, повысит уверенность женщин в завтрашнем дне, — заявила глава думского комитета.

Ранее Соцфонд напомнил гражданам порядок расчета ежемесячных пособий на детей до 17 лет и беременных женщин, нуждающихся в соцподдержке.

Рената Валеева