В протестах против Трампа приняли участие почти 7 млн американцев

Митинги прошли более чем в 2,7 тыс. городов и населенных пунктов

В субботу в США под лозунгом No Kings прошли протесты против президента Дональда Трампа. На улицы вышли почти 7 млн человек.

— На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти 7 млн американцев <...> в более чем 2,7 тыс. городов и населенных пунктов, — цитирует РИА «Новости» No Kings Organization.

Таким образом, в субботу на митинги вышли на 2 млн человек больше, чем в первую волну протестов, говорят организаторы.

Президент США опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) ролик, в котором с истребителя обливает грязью участников протеста. Также он сделал репост видео, опубликованного вице-президентом страны Джеем Ди Вэнсом. Там Трамп предстает в образе монарха с мечом в руках.

Напомним, еще в апреле тысячи протестующих в США провели акции против политики Дональда Трампа. Президента обвиняли в попрании гражданских свобод и чрезмерном вмешательстве в вопросы иммиграции, экономики и другие сферы.



Галия Гарифуллина