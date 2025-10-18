«Ак Барс» обыграл «Барыс» и продлил победную серию в КХЛ до семи игр

«Барсы» победили астанинцев в серии буллитов

«Ак Барс» обыграл по буллитам в Астане «Барыс» со счетом 3:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вела по ходу встречи 2:0.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. У «Барыса» голы забили Всеволод Логвин и Кирилл Панюков.

Астанинцы на буллиты заменили вратаря, выпустив Адама Шила. В серии послематчевых бросков решающей стала попытка Александра Барабанова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» довел свою победную серию в КХЛ до семи игр подряд. Матч в Астане стал последним в текущей выездной серии казанской команды. Ранее «барсы» одолели в гостях ЦСКА (3:2), «Салават Юлаев» (4:1) и «Сибирь» (4:1).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 октября в Казани с ярославским «Локомотивом» в 19:00 по московскому времени.

«Барыс» — «Ак Барс» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Денисенко (Барабанов, Хмелевский, 08:55);

0:2 — Фисенко (Миллер, Билялов, 15:50, 4х5);

1:2 — Логвин (Алистров, 16:25);

2:2 — Панюков (Омирбеков, Логвин, 43:33);

2:3 — Барабанов (решающий буллит).

Зульфат Шафигуллин