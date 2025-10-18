В Казани по делу о покушении на Ирину Шевыреву арестован безопасник фирмы «Автодор» и задержаны ее супруг и свекор

По версии СК, к преступлению причастны не менее пяти человек

Под стражу до 14 декабря отправил накануне Советский суд Казани руководителя службы безопасности казанской фирмы «Автодор» Андрея Черкасина. Ему предъявили соучастие в покушении на убийство жены бизнесмена Ирины Шевыревой. Муж и свекор женщины также в числе подозреваемых, передает журналист «Реального времени».

Информация о задержании первого подозреваемого появилась вчера. На данный момент к ответственности привлекают пятерых — нападавшего, его сообщника, безопасника фирмы «Автодор» и двух близких жертве людей — бизнесменов Ивана и Станислава Шевыревых.

Напомним, ход расследования этого преступления взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

14 октября 2025 года на камеры на улице Восстания в Казани, недалеко от гимназии, попало нападение мужчины в шлеме на женщину, которая, проводив ребенка в школу, вернулась к своей машине.



На кадрах видно, что неизвестный нанес женщине несколько ударов ножом, в том числе в шею. В данный момент пострадавшая в коме.

Ирина Плотникова