«Жертва оказала активное сопротивление»: суд Казани арестовал участника слежки за Ириной Шевыревой

Вину этот задержанный полностью признал

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани отправил в СИЗО до 14 декабря одного из задержанных по делу о покушении на жену строителя дорог Ирину Шевыреву. Гражданин Таджикистана и РФ Бурихон Хамидов вчера пришел к следователям сам и полностью признал вину в том, что участвовал в слежке за жертвой, передает с заседания журналист «Реального времени».

На заседании следователь 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин сообщил — преступление готовилось с июля 2025 года. В организованную группу, по версии следствия, вошли Хамидов и его родственник, непосредственный исполнитель Султанов. Начальник службы безопасности одной из фирм Шевыревых Андрей Черкасин (арестован вчера, — прим. ред.), его подчиненный Булат Галлямов (вчера суд продлил его задержание на 72 часа). Также в группу силовики включают супруга пострадавшей Ивана Шевырева и его отца Станислава, компании которых занимаются строительством дорог, мостов и развязок в Татарстане.

Мотив преступления в суде не озвучивался, однако представитель СК сообщил: «Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку жертва оказала активное сопротивление».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Помощник прокурора Советского района Казани Юлдуз Гарипова ходатайство поддержала, адвокат подозреваемого Ринат Низамов возражал. Он подчеркивал — его клиент явился к силовикам сам, попыток скрыться не предпринимал, является отцом 6-летнего ребенка и в данный момент лечится после полученной в ДТП травмы.

Бурихон Хамидов сообщил суду, что неофициально занимался дорожными работами в компании «Волгаавтодор», но 27 сентября попал в аварию. Получил перелом ключицы и руки, часть костей сейчас закреплена металлическими штифтами. «Немного болит грудь и ключица. Вину свою полностью признаю, раскаиваюсь. Если есть возможность, прошу избрать домашний арест, так как у меня плохое здоровье», — выступил он на заседании.