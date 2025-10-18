Аленичев: «Мы наблюдаем за «Балтикой» и кайфуем — но от чего именно?»

Эксперт считает, что в игре предстоящего соперника «Рубина» нет изюминки

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев оценил игру «Балтики» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В 12-м туре калининградская команда сыграет в Казани с «Рубином».

С сентября прошлого года «Балтику» тренирует российский специалист Андрей Талалаев.

— В бытность игроком он защищал цвета «Торпедо» и был далеко не самым техничным футболистом. Да, сейчас мы наблюдаем за его «Балтикой» и, откровенно говоря, кайфуем — но от чего именно? Лично меня восторгает их физическая готовность — в этом плане калининградцы одни из лучших. Но можно ли сказать, что у команды есть своя изюминка? Не считаю, — сказал Аленичев в интервью RT.

«Балтика» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Рубин» в 11 турах набрал 18 баллов и располагается на седьмой строчке чемпионата.

Матч с «Балтикой» в Казани состоится 19 октября в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин