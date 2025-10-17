В Белом доме начались переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского: что известно

Американский лидер подтвердил, что считает удары вглубь территории России эскалацией конфликта

Фото: скриншот с трансляции

В Белом доме начались переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ключевыми темами встречи стали обсуждение ситуации вокруг украинского конфликта, возможность ударов по территории России, а также итоги недавнего телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным.

Перед началом переговоров Трамп заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации вокруг Украины и что события вокруг урегулирования развиваются «довольно хорошо».

Американский лидер подтвердил, что считает удары вглубь территории России эскалацией конфликта, но при этом заявил о намерении обсудить этот вопрос с Зеленским. Напомним, депутат Верховной Рады Егор Чернов сообщил, что вопрос о передаче ракет Tomahawk от США Украине поставлен на паузу.

Трамп также сообщил, что предстоящий саммит России и США в Венгрии будет двусторонним, но Зеленский «будет на связи», не исключая возможности контакта с украинским лидером в рамках этой встречи.

Президент США выразил мнение, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский «хотят закончить войну».

В ходе встречи Трамп также упомянул, что обсудит с Зеленским свой вчерашний разговор с Путиным. В более легкой ноте, Трамп сделал комплимент Зеленскому по поводу его пиджака, назвав его «действительно стильным».

Трамп выразил сомнение в перспективах возвращения Украины к границам 1991 года, заявив, что «никогда не знаешь, что будет». Он также заявил, что Индия перестанет покупать российскую нефть, и допустил, что Венгрия может последовать этому примеру.

Американский лидер также коснулся вопроса поставок оружия Киеву, отметив, что США «нелегко» передавать Украине такие вооружения, как Tomahawk, поскольку «нам нужны Tomahawk и многое из того, что мы отправляем». При этом Трамп сообщил об интересе США в закупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у Украины.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что у Трампа есть «большая возможность» завершить украинский конфликт, чего, по его мнению, не было у предыдущей администрации Байдена.

Трамп подтвердил, что обсудит с Зеленским свой вчерашний «важный разговор» с президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что ему и Путину нравится Виктор Орбан, назвав Венгрию «безопасной страной», где премьер «хорошо справляется со своей работой».

Анастасия Фартыгина