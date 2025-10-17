Пригородные поезда в Татарстане перевезли почти 5 млн пассажиров с начала года

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станции Казань — 869,3 тыс. человек (рост на 1,3% по сравнению с 2024 годом)

Фото: Максим Платонов

Пригородные поезда в границах Татарстана, курсирующие по Горьковской железной дороге, перевезли почти 5 млн пассажиров в период с января по сентябрь 2025 года. Этот показатель соответствует аналогичному периоду прошлого года, несмотря на то, что 2024 год был високосным, сообщили представители РЖД.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на следующих станциях:

Казань — 869,3 тыс. человек (рост на 1,3% по сравнению с 2024 годом);

Компрессорный — 285,1 тыс. человек (рост на 3%);

Ометьево-2 — 275,3 тыс. человек (рост на 2,7%);

Арск — 212,8 тыс. человек (рост на 5,3%);

Шемордан — 102,3 тыс. человек (рост на 6,7%);

Вахитово — 126,9 тыс. человек (рост на 6,6%).

Напомним, что перевозки пассажиров из Казани в Санкт-Петербург выросли на 13,3%. В период с января по сентябрь 2025 года услугами поездов дальнего следования воспользовались 57 тыс. человек.



Анастасия Фартыгина