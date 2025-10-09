РЖД: перевозки пассажиров из Казани в Санкт-Петербург выросли на 13,3%

В период с января по сентябрь 2025 года услугами поездов дальнего следования воспользовались 57 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

Перевозки пассажиров из Казани в Санкт-Петербург продолжают демонстрировать положительную динамику. В период с января по сентябрь 2025 года услугами поездов дальнего следования воспользовались 57 тыс. человек, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе РЖД.

На маршруте между столицей Татарстана и Северной столицей России курсирует один прямой состав. Положительная тенденция наблюдается также на других направлениях: из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург за тот же период отправились 122,3 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в прошлом году. На этом маршруте действуют шесть прямых и транзитных составов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из Кирова в Санкт-Петербург перевезено 49,7 тыс. человек (+13,1%), при этом между городами курсируют семь составов. Пассажиропоток из Ижевска составил 23,4 тысячи человек (+11,8%), соединяя столицу Удмуртии с Санкт-Петербургом одним составом.

Напомним, что РЖД сообщили о запуске новой услуги для семей с детьми. Теперь в купейных вагонах всех поездов дальнего следования появились специальные места, доступные только для пассажиров с детьми.



Анастасия Фартыгина