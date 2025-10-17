Директор ИФВ Татарстана Галиев: Инвесторы все больше интересуются республикой

Он обратил внимание на конкретные проекты, направленные на укрепление технологического и промышленного потенциала республики

Фото: Реальное время

Директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев прокомментировал послание раиса Татарстана Рустама Минниханова, подчеркнув интенсификацию взаимодействия республики с исламским миром и заметный рост интереса инвесторов к региону. Он обратил внимание на конкретные проекты, направленные на укрепление технологического и промышленного потенциала республики, а также развитие механизмов партнерского финансирования.

Галиев особо выделил инициативу строительства в Казани биотехнопарка, который станет крупнейшим подобным объектом в России. Проект реализуется при активной поддержке множества партнеров, включая федеральный и региональный уровни, а также инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Строительство технопарка рассматривается как существенный вклад в развитие отечественной биотехнологической индустрии.

Ранее Ирина Ахметова, заместитель председателя Общественной палаты Татарстана и проректор по развитию и инновациям Казанского государственного энергетического университета, прокомментировала поручения раиса Татарстана Рустама Минниханова, озвученные в его послании Госсовету республики. Ахметова подчеркнула, что многие российские программы ориентированы на усиление технологического лидерства страны, включая проект «Передовые инженерные школы».

Напомним, что сегодня, 17 октября, раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета республики, в котором представил задачи на ближайшие несколько лет.

Дмитрий Зайцев