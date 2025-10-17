Проректор КГЭУ Ахметова о послании Минниханова: Татарстан станет образцом для других регионов
По ее словам, Татарстан самостоятельно объявил конкурс на создание передовой инженерной школы республиканского масштаба
Ирина Ахметова, заместитель председателя Общественной палаты Татарстана и проректор по развитию и инновациям Казанского государственного энергетического университета, прокомментировала поручения раиса Татарстана Рустама Минниханова, озвученные в его послании Госсовету республики.
Ахметова подчеркнула, что многие российские программы ориентированы на усиление технологического лидерства страны, включая проект «Передовые инженерные школы». Она отметила, что, несмотря на отсутствие общероссийского конкурса в 2025 году, Татарстан самостоятельно объявил конкурс на создание передовой инженерной школы республиканского масштаба. Этот конкурс, первый в России, направлен на объединение университетов и высокотехнологичных компаний для разработки образовательных программ различного уровня, включая среднее специальное и дополнительное профессиональное образование.
Она выразила уверенность, что опыт Татарстана послужит образцом для других регионов страны. Касательно участия Казанского государственного энергетического университета, Ахметова подтвердила намерение вуза принять участие в конкурсе, основываясь на вызовах, стоящих перед страной в области технологического суверенитета и лидерства.
Напомним, что сегодня, 17 октября, раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета республики, в котором наметил задачи на ближайшие несколько лет.
