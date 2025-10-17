С 18 октября в Казани меняется схема движения автобусов

Вводится ряд новых остановок и корректируется схема движения нескольких маршрутов

Фото: Реальное время

В Казани вступают в силу изменения в работе общественного транспорта. С 18 октября вводится ряд новых остановок и корректируется схема движения нескольких маршрутов, сообщает городской Комитет по транспорту.

В городе появятся следующие остановочные пункты:

«Улица Чистопольская» около дома 61д для маршрутов №74, 75 и троллейбуса №1;

«Проспект Ибрагимова» и «Станция метро «Яшьлек» на улице Волгоградской для маршрута №78;

«Улица Максимова» на улице Дементьева, у дома 7а, для маршрутов №18, 60;

«Улица Батыршина» у дома 28а для маршрута №47 (только высадка пассажиров).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изменится схема движения маршрутов №37а, 92с, 93. Теперь они будут следовать по маршруту: улица Пржевальского — улица Сахалинская — Малая Заречная. При этом появится новая остановка «Улица Сахалинская», а остановка «Улица Камчатская» будет упразднена.

В рамках оптимизации маршрутной сети отменяются некоторые остановочные пункты. Полностью исключается остановка «Жилой комплекс «Радужный» на улице Садовой для автобуса №36 в двух направлениях. Также прекращает работу остановка «Улица Н. Фаттаха» в направлении улицы Тансык для автобуса №62.

Наталья Жирнова