С 18 октября в Казани меняется схема движения автобусов
Вводится ряд новых остановок и корректируется схема движения нескольких маршрутов
В Казани вступают в силу изменения в работе общественного транспорта. С 18 октября вводится ряд новых остановок и корректируется схема движения нескольких маршрутов, сообщает городской Комитет по транспорту.
В городе появятся следующие остановочные пункты:
- «Улица Чистопольская» около дома 61д для маршрутов №74, 75 и троллейбуса №1;
- «Проспект Ибрагимова» и «Станция метро «Яшьлек» на улице Волгоградской для маршрута №78;
- «Улица Максимова» на улице Дементьева, у дома 7а, для маршрутов №18, 60;
- «Улица Батыршина» у дома 28а для маршрута №47 (только высадка пассажиров).
Изменится схема движения маршрутов №37а, 92с, 93. Теперь они будут следовать по маршруту: улица Пржевальского — улица Сахалинская — Малая Заречная. При этом появится новая остановка «Улица Сахалинская», а остановка «Улица Камчатская» будет упразднена.
В рамках оптимизации маршрутной сети отменяются некоторые остановочные пункты. Полностью исключается остановка «Жилой комплекс «Радужный» на улице Садовой для автобуса №36 в двух направлениях. Также прекращает работу остановка «Улица Н. Фаттаха» в направлении улицы Тансык для автобуса №62.
