КАМАЗ представил газовый туристический автобус нового поколения

Автобус оборудован кухонным блоком с холодильником и туалетом

На открывшемся 7 октября Петербургском международном газовом форуме компания КАМАЗ представила новейшую разработку — туристический автобус КАМАЗ-52229, работающий на компримированном природном газе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Автобус создан в сотрудничестве с ПАО «Газпром» и относится к новому поколению А5. Модель рассчитана на 47 пассажирских мест и оснащена современными системами комфорта.



Водительское кресло оборудовано подогревом и различными регулировками. Для длительных поездок предусмотрено спальное место. Каждое сиденье пассажиров оснащено USB-портами, откидными столиками и подлокотниками. В салоне установлены индивидуальные сервисные блоки, система климат-контроля, видеонаблюдение и информационная система помощи водителю. Автобус также оборудован кухонным блоком с холодильником и туалетом.



Помимо туристического автобуса, КАМАЗ представил на форуме другие инновационные разработки, включая модернизированные передвижные мастерские, седельные тягачи нового поколения К5 и спортивную версию грузовика КАМАЗ-43509, победившую в ралли «Шёлковый путь-2025».

Наталья Жирнова