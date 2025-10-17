РЖД уменьшат количество управленцев из-за низкой загрузки

В компании произойдет сокращение вакансий и ограничение приема новых работников

Фото: Максим Платонов

В РЖД объявили о планах оптимизации штата центрального аппарата управления для повышения эффективности работы компании в условиях ухудшения экономической обстановки и уменьшения объема перевозок. Об этом представители компании сообщили ТАСС.

Основное внимание будет уделено сокращению вакансий и ограничению приема новых работников. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров поручил сотрудникам подготовить конкретные предложения по изменению кадров и внести поправки в действующие штатные расписания подразделений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Итоговые решения по изменению структуры компании ожидаются к началу ноября 2025 года. В самой компании подтвердили действительность указанных сведений.

Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров из Казани в Санкт-Петербург выросли на 13,3%.

Наталья Жирнова