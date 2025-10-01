В индустриальном парке «Лаишево» запустили производство завода аккумуляторов

На нем будут производить литий-ионные аккумуляторные батареи «Батареон»

Фото: Артем Дергунов

В индустриальном парке «Лаишево» ОЭЗ «Иннополис» прошел торжественный запуск производства завода литий-ионных аккумуляторных батарей «Батареон». Участие в нем принял раис Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент «Реального времени».

— Трудно переоценить значение данного проекта. Литий-ионные аккумуляторы — это базовый элемент в современной экономике. Локализация производства обеспечивает снижение внешних рисков, формирование собственных компетенции, — подчеркнул глава республики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инвестиции в завод составили 1,5 млрд рублей. Годовая выручка ожидается на уровне 2,2 млрд рублей, сумма отчисляемых налогов — 300 млн рублей. Плановый выпуск должен составить свыше 700 тыс. изделий в год с масштабированием к 2030 году до 6,5 млн единиц.

Площадь производственного корпуса — 5,8 тыс. кв. м. К концу года штат превысит 330 человек. Всего завод планирует создать 384 новых рабочих места. Как подчеркнула министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова, открытие завода станет вкладом в решение проблемы маятниковой миграции.



Ранее ОЭЗ «Иннополис» одобрила проекты на 11 млрд рублей с созданием почти 800 рабочих мест.

Галия Гарифуллина