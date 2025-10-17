Азат Абзалов назначен новым замруководителя исполкома по соцвопросам Казани
Ранее он занимал пост начальника Управления культуры
Азат Абзалов занял должность замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам, сообщает телеграм-канал «Команда Казани». Он заменил на посту Гузель Сагитову, которая стала вице-мэром города.
Сообщается, что за время работы Абзалов зарекомендовал себя как компетентный специалист. Под его руководством были реализованы многочисленные культурные проекты, ставшие частью городской жизни Казани. В феврале Абзалов анонсировал новый культурный центр в Казани.
Напомним, что руководителем исполкома Казани переизбрали Рустема Гафарова.
