Азат Абзалов назначен новым замруководителя исполкома по соцвопросам Казани

10:46, 17.10.2025

Ранее он занимал пост начальника Управления культуры

Азат Абзалов назначен новым замруководителя исполкома по соцвопросам Казани
Фото: скриншот с телеграм-канала "Команда Казани"

Азат Абзалов занял должность замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам, сообщает телеграм-канал «Команда Казани». Он заменил на посту Гузель Сагитову, которая стала вице-мэром города.

Сообщается, что за время работы Абзалов зарекомендовал себя как компетентный специалист. Под его руководством были реализованы многочисленные культурные проекты, ставшие частью городской жизни Казани. В феврале Абзалов анонсировал новый культурный центр в Казани.

Напомним, что руководителем исполкома Казани переизбрали Рустема Гафарова.

Наталья Жирнова

