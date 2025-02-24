В Казани появится новый культурный центр — мэрия города представила эскизы

Фото: взято с телеграм-канала мэрии Казани

В Казани появится новый культурный центр — он расположится в районе улиц Закиева и пр. Победы. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

— Проектная документация по объекту готова и направлена для участия в федеральной программе Минстроя России, — сказал он.

По его словам, новое учреждение создаст комфортные условия и увеличит кружковую деятельность в микрорайоне.

Напомним, по итогам 2024 года работу с детьми и подростками в домах культуры и культурных центрах Казани обеспечивали 816 клубных формирований. По сравнению с 2023 годом рост числа клубов по интересам составил 33%. На постоянной основе в домах культуры занимаются 16 тысяч казанцев.

Елизавета Пуншева