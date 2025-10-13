Руководителем исполкома Казани переизбрали Рустема Гафарова

Соответствующее решение было принято во время заседания Казгордумы

Руководителем исполкома Казани был избран Рустем Гафаров. Соответствующее решение приняли депутаты Казгордумы во время II сессии. Для Гафарова это будет второй срок подряд на этой должности.

На эту должность претендовали три кандидата — заместитель генерального директора АО «Казэнерго» Марат Махмутов, директор МУП «Городские мосты» Станислав Сорокин и ранее занимавший должность руководителя исполкома Рустем Гафаров.

— Решение принято единогласно, поздравляю. Это заслуженное признание вашего профессионализма, служения городу, перед вами стоят большие задачи, — обратился к Гафарову мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее во время сессии в городской Думе стало известно, что советник мэра Казани Наиль Минвалеев покинул свою должность.

Дмитрий Зайцев