В Альметьевске три дома остались без газа из-за утечки

Техническое обслуживание в этих домах было проведено в текущем году

Фото: Реальное время

В Альметьевске произошло аварийное отключение газоснабжения в трех многоквартирных домах. Причиной стали обнаруженные утечки газа, сообщает Жилинспекция Татарстана.

Негерметичность газопроводов выявлена в доме №80 на улице Ленина, №20 на улице Чехова и №14 на улице Фахретдина. Сообщается, что техническое обслуживание во всех этих домах было проведено в текущем году.

Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время подача газа в указанные дома приостановлена. Специалисты газовой службы приступят к восстановительным работам после того, как получат доступ в квартиры для проверки плит и водонагревателей.

14 октября в Альметьевске в доме на улице Толстого отравились угарным газом десятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Альметьевская городская прокуратура инициировала уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Наталья Жирнова