На улице Азина не работает светофор
Проблемы с дорожными регуляторами в Казани наблюдаются всю рабочую неделю
Сегодня утром в Казани произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого перестали функционировать несколько светофоров, сообщает городской Комитет по транспорту
Не работали светофорные объекты на перекрестке на улице Мира, рядом с остановкой «Строительный колледж», а также на улице Азина, у дома №16. На данный момент светофор на улице Мира уже восстановлен и функционирует в штатном режиме.
Последнее подобное отключение фиксировали 16 октября на пересечении улиц Декабристов и Тверской.
