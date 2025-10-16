В Казани временно не работает светофор на Декабристов
Причиной называют плановое отключение электросети
В Казани на пересечении улиц Декабристов и Тверской сегодня временно прекращена работа светофорного объекта. Об этом сообщили в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
В сообщении сказано, что отключение произошло из-за плановых работ на электросетях, оно продлится до 19:00.
— Руководствуйтесь знаками дорожного движения при проезде перекрестков с неработающими светофорами, — говорится в сообщении.
Ранее в Казани светофоры не работали по утрам три дня подряд. Причины отключений не назывались.
