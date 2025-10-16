В Казани временно не работает светофор на Декабристов

Причиной называют плановое отключение электросети

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на пересечении улиц Декабристов и Тверской сегодня временно прекращена работа светофорного объекта. Об этом сообщили в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

В сообщении сказано, что отключение произошло из-за плановых работ на электросетях, оно продлится до 19:00.

— Руководствуйтесь знаками дорожного движения при проезде перекрестков с неработающими светофорами, — говорится в сообщении.



Ранее в Казани светофоры не работали по утрам три дня подряд. Причины отключений не назывались.

Наталья Жирнова