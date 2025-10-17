17 октября Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету РТ
Глава республики расскажет о положении дел в регионе
В пятницу, 17 октября, в 10:00 раис Татарстана Рустам Минниханов обратится к Госсовету РТ с традиционным ежегодным посланием. Выступление состоится в рамках четырнадцатого заседания Совета седьмого созыва.
В ходе послания глава республики представит комплексный анализ внутреннего и внешнего положения Татарстана. Документ традиционно включает в себя оценку социально-экономического развития региона и планы по дальнейшему развитию республики.
Напомним, что в связи с этим с 19:00 16 октября до 19:00 17 октября будет ограничено движение, парковка и стоянка транспортных средств на улицах Пушкина, Театральной и Карла Маркса.
