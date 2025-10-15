В день послания Минниханова Госсовету ограничат движение по ряду улиц

Ограничения не затронут работу общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

В период подготовки и проведения послания раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету в центре Казани вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает городской Комитет по транспорту.

С 19:00 16 октября до 19:00 17 октября будет ограничено движение, парковка и стоянка транспортных средств на улицах Пушкина, Театральной и Карла Маркса.

Важно отметить, что эти ограничения не затронут работу общественного транспорта — автобусы продолжат движение по привычному расписанию в штатном режиме.

Напомним, что Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету Татарстана 17 октября.

Наталья Жирнова