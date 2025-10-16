На солнце зафиксирована четвертая мощная вспышка за день
Вспышка класса M1.3 длилась 33 минуты
На Солнце произошла четвертая за текущий день сильная вспышка предпоследнего класса мощности М, что свидетельствует о высокой активности звезды. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
- Вспышка класса M1.3 длилась 33 минуты и произошла в активной группе пятен 4246 (N21W65).
Примечательно, что все четыре зафиксированные сегодня вспышки (ранее сообщалось о M2.7, M2.4 и M1.1) произошли в одной и той же группе солнечных пятен — 4246.
Солнечные вспышки, классифицируемые по мощности рентгеновского излучения (A, B, C, M и X), могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли облака такой плазмы способны вызывать магнитные бури и полярные сияния.
Накануне на Солнце произошла мощнейшая за четыре месяца вспышка.
